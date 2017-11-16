Динамо проведе товариський матч з дортмундською "Боруссією" у Києві, Ярмоленко зіграє у складі обох команд
12:06, 16 листопада 2017Футбол
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Гра відбудеться в травні-червні в Києві.
Ярмоленко знову змінить футболку "Боруссії" на рідні кольори "Динамо" / UA-Футбол
Навесні київське "Динамо" проведе товариський матч з німецькою "Боруссією" з Дортмунда, повідомляє джерело Football.ua.
При цьому команди будуть грати основними складами, а Андрій Ярмоленко відіграє один тайм за "джмелів" і один тайм за свій колишній клуб.
"До чемпіонату світу "Динамо" зіграє з дортмундською "Боруссією" у Києві. Ярмоленко зіграє по тайму за обидві команди, так прописано в контракті", — сказав Ігор Суркіс.
Як повідомляв УНІАН, 28 серпня нинішнього року Андрій Ярмоленко перебрався з "Динамо" в "Боруссію" за 25 мільйонів євро.
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