Динамо проведе товариський матч з дортмундською "Боруссією" у Києві, Ярмоленко зіграє у складі обох команд

Навесні київське "Динамо" проведе товариський матч з німецькою "Боруссією" з Дортмунда, повідомляє джерело Football.ua.

При цьому команди будуть грати основними складами, а Андрій Ярмоленко відіграє один тайм за "джмелів" і один тайм за свій колишній клуб.

"До чемпіонату світу "Динамо" зіграє з дортмундською "Боруссією" у Києві. Ярмоленко зіграє по тайму за обидві команди, так прописано в контракті", — сказав Ігор Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня нинішнього року Андрій Ярмоленко перебрався з "Динамо" в "Боруссію" за 25 мільйонів євро.