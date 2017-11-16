Оголошено склад кошиків для жеребкування фінальної частини ЧС-2018
Після того, як збірна Перу, обігравши Нову Зеландію (0:0, 2:0), стала володарем останньої путівки на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії, повністю визначився склад учасників турніру.
Став відомий склад кошиків жеребкування фінальної частини ЧС-2018, повідомляє офіційний сайт турніру.
Відповідно до затвердженої раніше процедури фінального жеребкування, команди потраплять в кошики з 1-го по 4-й у відповідності зі спортивним принципом, при цьому у кожну корзину увійдуть по вісім збірних. Таким чином, команди будуть розподілені по кошиках на підставі рейтингу FIFA, опублікованого в жовтні 2017 року, в порядку убування, при цьому сім команд з найвищим рейтингом, а також Росія як господарка турніру потраплять у кошик 1.
Отже, склад кошиків виглядає наступним чином.
Кошик 1: Росія, Німеччина, Бразилія, Португалія, Аргентина, Бельгія, Польща та Франція
Кошик 2: Іспанія, Перу, Швейцарія, Англія, Колумбія, Мексика, Уругвай і Хорватія
Кошик 3: Данія, Ісландія, Коста-Ріка, Швеція, Туніс, Єгипет, Сенегал і Іран
Кошик 4: Сербія, Нігерія, Австралія, Японія, Марокко, Панама, Південна Корея і Саудівська Аравія
В одну групу, як і на попередніх турнірах, не може потрапити більше однієї команди від конфедерації, за винятком УЄФА, яка може мати дві команди в одній групі.
Фінальне жеребкування пройде 1 грудня в Москві.