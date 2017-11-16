Оголошено склад кошиків для жеребкування фінальної частини ЧС-2018

Став відомий склад кошиків жеребкування фінальної частини ЧС-2018, повідомляє офіційний сайт турніру.

Відповідно до затвердженої раніше процедури фінального жеребкування, команди потраплять в кошики з 1-го по 4-й у відповідності зі спортивним принципом, при цьому у кожну корзину увійдуть по вісім збірних. Таким чином, команди будуть розподілені по кошиках на підставі рейтингу FIFA, опублікованого в жовтні 2017 року, в порядку убування, при цьому сім команд з найвищим рейтингом, а також Росія як господарка турніру потраплять у кошик 1.

Отже, склад кошиків виглядає наступним чином.

Кошик 1: Росія, Німеччина, Бразилія, Португалія, Аргентина, Бельгія, Польща та Франція

Кошик 2: Іспанія, Перу, Швейцарія, Англія, Колумбія, Мексика, Уругвай і Хорватія

Кошик 3: Данія, Ісландія, Коста-Ріка, Швеція, Туніс, Єгипет, Сенегал і Іран

Кошик 4: Сербія, Нігерія, Австралія, Японія, Марокко, Панама, Південна Корея і Саудівська Аравія

В одну групу, як і на попередніх турнірах, не може потрапити більше однієї команди від конфедерації, за винятком УЄФА, яка може мати дві команди в одній групі.

Фінальне жеребкування пройде 1 грудня в Москві.