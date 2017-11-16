Збірна Перу стала останнім 32-м учасником Чемпіонату світу-2018

У столиці Перу Лімі на Естаду Насьональ завершився матч міжконтинентального плей-офф відбірного турніру чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Перу приймала команду Нової Зеландії і обіграла суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:0, у той час як перша гра закінчилася нульовою нічиєю.

В середині першого тайму, на 27-й хвилині Джефферсон Фарфан відкрив рахунок у матчі. А в середині другого - на 65-й хвилині - Крістіан Рамос подвоїв перевагу свого колективу.

Таким чином, збірна Перу стала останнім 32-м учасником ЧС-2018. Фінальний турнір пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року в Росії.