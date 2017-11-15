Федерація футболу Італії звільнила головного тренера збірної Вентуру

Головний тренер збірної Італії Джанп'єро Вентура звільнений зі своєї посади.

Про це офіційно оголосила Федерація футболу Італії, повідомляє Football Italia.

Раніше повідомлялося, що Вентура хоче отримати компенсацію в розмірі 700 тисяч євро за розрив контракту з федерацією.

Нагадаємо, під керівництвом Вентури "Скуадра Адзурра" вперше за 60 років не пробилася на чемпіонат світу.