Федерація футболу Італії звільнила головного тренера збірної Вентуру
20:29, 15 листопада 2017Футбол
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Це сталося через два дні після невиходу "Скуадри Адзурри" на чемпіонат світу.
Джанп'єро Вентура / fourfourtwo.com
Головний тренер збірної Італії Джанп'єро Вентура звільнений зі своєї посади.
Про це офіційно оголосила Федерація футболу Італії, повідомляє Football Italia.
Раніше повідомлялося, що Вентура хоче отримати компенсацію в розмірі 700 тисяч євро за розрив контракту з федерацією.
Нагадаємо, під керівництвом Вентури "Скуадра Адзурра" вперше за 60 років не пробилася на чемпіонат світу.
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