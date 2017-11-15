Федерація футболу Італії звільнила головного тренера збірної Вентуру

20:29, 15 листопада 2017
Футбол
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Це сталося через два дні після невиходу "Скуадри Адзурри" на чемпіонат світу.

Джанп'єро Вентура / fourfourtwo.com

Головний тренер збірної Італії Джанп'єро Вентура звільнений зі своєї посади.

Про це офіційно оголосила Федерація футболу Італії, повідомляє Football Italia.

Раніше повідомлялося, що Вентура хоче отримати компенсацію в розмірі 700 тисяч євро за розрив контракту з федерацією.

Нагадаємо, під керівництвом Вентури "Скуадра Адзурра" вперше за 60 років не пробилася на чемпіонат світу.

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Теги: #Джанп'єро Вентура#збірна Італії звільнення тренера