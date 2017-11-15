Капітан молодіжної збірної України з футболу прийняв громадянство Грузії

Півзахисник молодіжної збірної України Бека Вачіберадзе більше не зможе грати за нашу збірну.

ФІФА задовольнила клопотання капітана молодіжної збірної України про отримання грузинського громадянства, повідомляє Sport Arena.

Читайте такожМолодіжна збірна України обіграла Шотландію у матчі відбору Євро-2019 Сам гравець заявив, що давно вирішив грати за збірну Грузії, але спочатку планував змінити футбольне громадянство вже після завершення відбору на Євро-2019.

«Давно прийняв рішення виступати за збірну Грузії. Інша справа, що хотів зробити це після закінчення відбіркових ігор за українську молодіжку, щоб не підводити тренера і команду. Думаю, що мене немає в чому дорікнути. Я завжди повністю віддавався на футбольному полі, і головним для мене завжди залишалися результати команди. Впевнений, що люди мене зрозуміють», - заявив він.

Бека Вачіберадзе дебютував за збірну України (U-21) у березні минулого року. З тих пір він провів за неї 12 матчів і забив 2 м'ячі.

Свою клубну картеру Вачіберадзе починав в «Чорноморці». Потім привернув увагу «Шахтаря», але так і не потрапив у першу команду гірників.

В останні чотири місяці він підтримував форму з грузинським «Локомотивом».