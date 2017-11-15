Фонсека перед грою "Шахтар" - "Олександрія" : про те, щоб поберегти футболістів на матч з "Наполі" навіть не думали

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував майбутній матч Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Олександрія" під час відкритого тренування гірників, яке відбулося сьогодні на олімпійській базі "Святошин", повідомляє кореспондент УНІАН:

"Всі ми знаємо, яким важким буде поєдинок. Досить подивитися нашу останню зустріч з олександрійцями, щоб оцінити, скільки складнощів вони створюють на полі. Постараємося випустити кращий склад. Не буде ніякої ротації або завдання поберегти футболістів перед наступною грою", - почав Фонсека.

На запитання УНІАН чи не розбалансована команда після перерви на збірні, адже зазвичай гравці повертаються в різному стані и наскільки ця проблема актуальна сьогодні, Фонсека зауважив: "Найчастіше питання не в фізичних кондиціях футболістів, а в нестачі часу для підготовки до чергового матчу клубу. Ось вам приклад: Тайсон прибуде в четвер, і саме завтра нам треба вирушати в Харків. Так що часом просто не вистачає днів, щоб повною мірою підготуватися. В цілому, за винятком П'ятова, всі хлопці повернулися в хорошій формі. У п'ятницю чекає складний поєдинок, і я думаю, що ми підійдемо до нього у відмінному стані".

А говорячи про те, чи не було всеж-таки думок випустити не основних футболістів, щоб поберегти інших на матч з «Наполі», відповів: "Ні, про це навіть не думали. Зрештою, ми зіграємо після паузи в чемпіонаті. Інша справа, коли стислий календар і велике число поєдинків, можливо, тоді необхідно берегти виконавців від травм перед Лігою чемпіонів. Однак зараз не той випадок. До того ж для нас Прем'єр-ліга – пріоритет, на якому ми сконцентровані. До грудня треба взяти верх абсолютно у всіх матчах, тому що після зимової паузи в Прем'єр-лізі у нас очікуються зустрічі з найскладнішими опонентами. Необхідно бути готовим до цього".

Читайте такожФонсека після гри з "Динамо": всі розуміють, що ми грали кращеКажучи про супермотивовану "Олександрію" тренер зауважив: "Всім відомо, наскільки важкими бувають для нас поєдинки чемпіонату. Результати відображають. Непросто перемагати команди, що демонструють футбол, який трохи відрізняється від нашого. Якщо «Олександрія» буде мотивована, то ми повинні бути гіпермотивовані! Тільки так візьмемо три очки. Нам вкрай важливо залишатися лідерами – будемо домагатися цієї мети. Дійсно, завжди складно проводити матчі до і після Ліги чемпіонів, проте я роблю акцент на мотивації. Якщо у гравців її не буде на зустріч з «Олександрією», ймовірно, у них не з'явиться навіть можливості мотивуватися на поєдинок з «Наполі». Хлопцям потрібно бути дуже обережними з цим і мати настрій тільки на позитивний результат".

А говорячи про те, що Жозе Моуріньо не любить паузи на збірні, і, у зв'язку з цим, як Фонсека до них відноситься в світлі того, що саме ця перерва була своєчасним перед найважливішим для «Шахтаря» відрізком у групі Ліги чемпіонів, зауважив: "Якщо чесно, як і Моуріньо, теж не дуже люблю такі паузи. Коли в твоїй команді багато збірників, завжди нелегко, адже на тренуваннях залишається мінімум гравців. Що стосується продуктивності минулого тижня, то її практично не було. А для інших клубів, де не так багато футболістів збірних, це позитивна перерва: можливість відпочити і відпрацювати нюанси, на які не вистачало часу".

Говорячи про персоналії, тренер зазначив: "П'ятов приїхав з розташування збірної з невеликим ушкодженням, протягом двох днів проходив терапію, вчора вже тренувався і сьогодні теж буде займатися в загальній групі. Оцінимо ситуацію і його самопочуття. Швидше за все, з ним все в порядку і він буде грати. Що стосується Тайсона, то коли він прибуде, визначимо фізичний стан гравця. Вчора в матчі за національну команду він не брав участь. Чекаємо Тайсона і побачимо, як він себе почуває. Якщо все добре, то немає ніякого секрету – він зіграє."

А говорячи про давно не гравшого Ракицького, тренер лаконічно зауважив: "Він зіграє поза всяких сумнівів".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Олександрія" відбудеться в п'ятницю, 17 листопада. Початок гри у Харкові - о 19.00.