Федерація футболу Італії почала переговори з Анчелотті щодо посади головного тренера

Керівництво Федерації футболу Італії почало переговори з колишнім головним тренером «Баварії» Карло Анчелотті, який є основним кандидатом на зміну Джамп'єро Вентурі. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Sport Premium.

Глава італійської федерації Карло Тавеккіо вважає, що Карло Анчелотті може мати такий же вплив на гравців, як Антоніо Конте, під керівництвом якого італійці вийшли на чемпіонат Європи 2016 року. Однак, перш ніж затвердити кандидатуру Анчелотті, потрібно вирішити питання з Вентурою.

До кінця не ясно, чи буде 69-річний тренер звільнений або контракт розірвуть за обопільною згодою.

Як повідомляв УНІАН раніше, Джамп'єро Вентура хоче отримати компенсацію в розмірі € 700 тис.

Збірна Італії зазнала невдачі у відборі на ЧС-2018, вперше за 60 років не пробившись на мундіаль.