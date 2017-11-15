Австралія стала передостанньою збірною, яка здобула путівку на ЧС в Росію

У Сіднеї відбувся матч міжконтинентального плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2018 з футболу, який визначив володаря передостанньої путівки на мундіаль.

Збірна Австралії обіграла команду Гондурасу - 3:1. Хет-трик у складі австралійської збірної оформив гравець англійської "Астон Вілли" Майл Єдинак. На 53-й хвилині він забив зі штрафного, а на 72-й та 85-й хвилинах обидва рази реалізував пенальті.

Читайте такожСША готують турнір, альтернативний чемпіонату світу в РосіїКоманда Гондурасу відповіла лише голом престижу на 90+4-й хвилині (відзначився Альберт Еліс).

У першому поєдинку - Гондурас - Австралія - була зафіксована нічия 0:0.

Таким чином, австралійці стали 31-ю командою, яка стала учасником чемпіонату світу в Росії. Залишилося визначити останнього, 32-го учасника. На це місце претендують Перу і Нова Зеландія, які зіграють сьогодні вночі (перший матч - 0:0).