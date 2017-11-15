Голкіпер "Шахтаря" П'ятов тренується в загальній групі, повернувшись після пошкодження спини

Голкіпер «Шахтаря» Андрій П'ятов приступив до тренувань з основною командою.

«Спина хвилювала ще до гри зі Словаччиною. Це футбол, робочі моменти. Зараз все нормально, готуємося. Сьогодні вже тренувався», – сказав П'ятов, якого цитує телеканал "Футбол".

Нагадаємо, 33-річний голкіпер не зміг дограти товариський матч проти Словаччини і був замінений після першого тайму.

Наступний матч «Шахтар» проведе в п'ятницю, 17 листопада проти «Олександрії». Наступного тижня, у вівторок гірники зіграють у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів з "Наполі" на виїзді.