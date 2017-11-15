Голкіпер "Шахтаря" П'ятов тренується в загальній групі, повернувшись після пошкодження спини
12:24, 15 листопада 2017Футбол
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Наступного тижня гірники зіграють у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів з "Наполі" на виїзді.
Андрій П'ятов / shakhtar.com
Голкіпер «Шахтаря» Андрій П'ятов приступив до тренувань з основною командою.
«Спина хвилювала ще до гри зі Словаччиною. Це футбол, робочі моменти. Зараз все нормально, готуємося. Сьогодні вже тренувався», – сказав П'ятов, якого цитує телеканал "Футбол".
Нагадаємо, 33-річний голкіпер не зміг дограти товариський матч проти Словаччини і був замінений після першого тайму.
Наступний матч «Шахтар» проведе в п'ятницю, 17 листопада проти «Олександрії». Наступного тижня, у вівторок гірники зіграють у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів з "Наполі" на виїзді.
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