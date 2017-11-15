США готують турнір, альтернативний чемпіонату світу в Росії

США готують міжнародний турнір для збірних, які не потрапили на чемпіонат світу 2018 року. Ідея турніру належить Федерації футболу США, яка збирається запросити, крім своєї збірної, національні збірні Італії, Нідерландів, Гани, Чилі та інших країн, які не пробилися на офіційний чемпіонат світу в Росії. Про це повідомляє USA Today.

Джерело, знайоме з ситуацією, підтвердило існування планів серії матчів на американській землі. Швидше за все, вони відбудуться до початку світової першості в Росії, після закінчення клубного сезону.

Нагадаємо, що на чемпіонат світу не змогла також потрапити і українська збірна. Чи поїде в США команда Андрія Шевченка, не повідомляється.