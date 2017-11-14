Збірна Данії стала останнім учасником ЧС-2018 від Європи

У Дубліні завершився матч-відповідь раунду плей-офф відбірного турніру ЧС-2018, в якому збірна Данії обіграла на виїзді команду Ірландії і стала останнім учасником ЧС-2018 від Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:5.

На початку гри більш ніж активними були господарі поля, які відкрили рахунок вже на 6-й хвилині. Точним ударом відзначився Шейн Даффі. Втім, надалі гості перехопили ініціативу і постійно тиснули на ворота суперників. За півгодини це призвело до логічного результату. На 29-й хвилині автогол ірландця Сайруса Крісті дозволив данцям зрівняти рахунок.

А вже потім настав час Крістіана Еріксена, який у цьому матчі зтворив хет-трик, забивши голи на 31, 62 і 73 хвилинах.

А в самій кінцівці, на 89-й хвилині, Ніклас Бендтнер ударом з пенальті підвів підсумок матчу - 1:5.

Перша гра триденної давності в Копенгагені завершився внічию 0:0 і за сумою двох ігор у фінальну частину ЧС-2018 пройшла команда Данії.