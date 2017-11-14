Тренер збірної Італії готовий піти у відставку, але вимагає солідну компенсацію

Наставник збірної Італії Джамп'єро Вентура, чия команда вперше за 60 років не попалала у фінальну частину Чемпіонату світу, готовий піти у відставку але тільки в разі виплати солідної компенсації, повідомляє Sport Premium.

У тренера чинний контракт до закінчення Євро-2020. При цьому, компенсація за його розрив зараз, повинна становити 2,6 млн. євро. Тренер же нібито готовий піти на поступки і погодитися на 700 тисяч євро в якості компенсації.

Читайте такожЛегендарний голкіпер Буффон завершив кар'єру у збірній ІталіїПри цьому, Федерація футболу Італії втратить близько 80 млн. євро прибутку відрахувань ФІФА від спонсорських контрактів, продажу телеправ й інших бонусів, які покладаються учасникам фінальної частини ЧС.

Як повідомляв УНІАН, збірна Італії програла команді Швеції за сумою двох матчів (0:1 і 0:0) в плей-офф відбірного турніру ЧС-2018 і вперше з 1958 року не потрапила в число учасників фінальної частини Мундіалю.