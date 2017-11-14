Голова апеляційного комітету ФФУ: комітет не побачив підстав для задоволення скарги "Динамо"

17:14, 14 листопада 2017
Футбол
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Рішення КДК ФФУ визнано законним, правильним, повним і таким, що не може бути переглянуто або скасовано, зазначив Герула.

Голова Апеляційного комітету ФФУ не знайшов причин скасовувати реешние КДК по матчу

Голова Апеляційного комітету ФФУ Тарас Герула прокоментував сьогоднішнє рішення про присудження "Динамо" технічної поразки в грі з "Маріуполем", яка не відбулася, повідомляє "Футбол 1".

- Апеляційний комітет прийняв рішення у задоволенні апеляційної скарги «Динамо» відмовити повністю і залишити в силі рішення КДК ФФУ. На користь цього рішення були різні аргументи, які були суттєвими. Апеляційний комітет не побачив підстав для задоволення скарги. Рішення КДК ФФУ визнано законним, правильним, повним і таким, що не може бути переглянуто або скасовано, - зазначив Герула.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Апеляційний комітет ФФУ затвердив більш раннє рішення Контрольно-дисциплінарного комітету федерації про присудження "Динамо" технічної поразки в матчі з "Маріуполем" - 0:3.

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Теги: #Маріуполь - Динамо#Динамо технічна поразка