Голова апеляційного комітету ФФУ: комітет не побачив підстав для задоволення скарги "Динамо"

Голова Апеляційного комітету ФФУ Тарас Герула прокоментував сьогоднішнє рішення про присудження "Динамо" технічної поразки в грі з "Маріуполем", яка не відбулася, повідомляє "Футбол 1".

- Апеляційний комітет прийняв рішення у задоволенні апеляційної скарги «Динамо» відмовити повністю і залишити в силі рішення КДК ФФУ. На користь цього рішення були різні аргументи, які були суттєвими. Апеляційний комітет не побачив підстав для задоволення скарги. Рішення КДК ФФУ визнано законним, правильним, повним і таким, що не може бути переглянуто або скасовано, - зазначив Герула.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Апеляційний комітет ФФУ затвердив більш раннє рішення Контрольно-дисциплінарного комітету федерації про присудження "Динамо" технічної поразки в матчі з "Маріуполем" - 0:3.