Маркевич назвав кращих гравців відбору ЧС-2018 у складі збірної України

Голова комітету національних збірних України Мирон Маркевич назвав трійку кращих гравців команди у відборі до ЧС-2018 і пояснив, в чому головний мінус наших легіонерів з клубів німецької Бундесліги - Андрія Ярмоленка і Євгена Коноплянки, повідомляє Команда 1.

"Якщо команда не вийшла з групи, отже, результат не можна назвати позитивним. Але обнадіює, що збірна билася до кінця. Та й у наступні турніри я дивлюся з оптимізмом", - почав Маркевич.

Читайте такожРосія без України: команда Шевченка не поїде на Чемпіонат світу"Команда потихеньку виходить на новий рівень. Принаймні, футболісти намагалися тримати м'яч, не били куди попало. В минулому відборі часом синьо-жовті " виглядали солідно. Правда, цілісної картина гри була тільки в домашній зустрічі з Туреччиною. В деяких поєдинках команда добре виглядала в одному з таймів. Але цього поки що недостатньо, щоб знаходитися серед кращих збірних світу. Є куди рости", - зазначив екс-тренер "Карпат", "Металіста" і збірної України.

Говорячи про кращих гравців відбору, Маркевич зауважив: "Андрій П'ятов, Тарас Степаненко, і по півбала віддам Андрію Ярмоленку і Євгену Коноплянці. Все-таки наші лідери, я маю на увазі Ярмоленко і Коноплянку, в найскладніших ситуаціях повинні вміти вирішувати результат матчу. Шкода, що цього не сталося".

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла останній матч відбору ЧС-2018 команді Хорватії та посіла 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці групи.

Команда припинила боротьбу за путівку на ЧС, не потрапивши навіть в плей-офф змагань.