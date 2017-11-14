"Шахтар" і "Динамо" входять в десятку найкращих у Європі за кількістю вихованців у Топ-дивізіонах европейських чемпіонатів

У топ-дивізіонах європейських Чемпіонатів виступає 55 клубних вихованців «Шахтаря» і 54 — «Динамо». Такі результати нового дослідження від Міжнародного центру спортивних студій (CIES), повідомляє прес-служба УПЛ.

Маючи такі показники, «гірники» ділять 5-6 місце на континенті зі "Спортингом" (Лісабон, Португалія), кияни — 7-8 з чеською "Спартою" (Прага).

На першому ж голландський «Аякс» з Амстердама: 71 його вихованець виступає за команди елітних ліг різних національних чемпіонатів Європи.

На 2-4 місцях знаходяться клубні Академії хорваттського "Динамо" (Загреб), сербського "Партизану" (Белград), та іспанського "Реалу" (Мадрид). Десятку кращих замикають "Црвена Звєзда" (Белград, Сербія) та "Бенфіка" (Ліссабон, Португалія).

Згідно з офіційним визначенням УЄФА, клубним вихованцем вважається футболіст, який у конкретному клубі провів мінімум три роки у віці 15-21 року.

Наявні показники «Шахтаря» та «Динамо» демонструють високу ефективність клубних Академій, а також те, що не всім, навіть дуже талановитим, вихованцям знаходиться місце в рідному клубі, тож їм і доводиться знаходити нове місце для продовження професійної кар’єри.