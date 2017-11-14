Роналду визнаний найкращим гравцем року за версією Goal, Мессі - лише четвертий

15:44, 14 листопада 2017
Футбол
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Друге місце посів голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон, а замкнув трійку призерів півзахисник «Реала» Лука Модріч.

Роналду заробив за 2017 рік 93 мільйони доларів / rsport.ru

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду визнаний кращим гравцем 2017 року за версією інтернет-видання Goal, повідомляє Чемпіонат.

Друге місце посів голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон, а замкнув трійку призерів півзахисник «Реала» Лука Модріч. Нападник «Барселони» Ліонель Мессі посів лише четверте місце.

Відзначимо, що в 2016 році аргентинець також зупинився за крок від трійки призерів. У минулому році другим став нападник «Барселони» Луїс Суарес, а третє місце зайняв Антуан Грізманн («Атлетіко»).

Нагорода «Goal 50» вручається щороку. Головні редактори та кореспонденти з 37 видань Goal по всьому світу оцінюють 50 кращих футболістів планети за останні 12 місяців.

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Теги: #Роналду кращий гравець світу#Роналду Goal премія