Роналду визнаний найкращим гравцем року за версією Goal, Мессі - лише четвертий
15:44, 14 листопада 2017Футбол
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Друге місце посів голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон, а замкнув трійку призерів півзахисник «Реала» Лука Модріч.
Роналду вдруге подярд став кращим гравцем року в світі / rsport.ru
Нападник «Реала» Кріштіану Роналду визнаний кращим гравцем 2017 року за версією інтернет-видання Goal, повідомляє Чемпіонат.
Друге місце посів голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон, а замкнув трійку призерів півзахисник «Реала» Лука Модріч. Нападник «Барселони» Ліонель Мессі посів лише четверте місце.
Відзначимо, що в 2016 році аргентинець також зупинився за крок від трійки призерів. У минулому році другим став нападник «Барселони» Луїс Суарес, а третє місце зайняв Антуан Грізманн («Атлетіко»).
Нагорода «Goal 50» вручається щороку. Головні редактори та кореспонденти з 37 видань Goal по всьому світу оцінюють 50 кращих футболістів планети за останні 12 місяців.
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