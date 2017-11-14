У Швеції заговорили про повернення Ібрагімовича в збірну після сенсаційного виходу на ЧС-2018

Після сенсаційного виходу збірної Швеції у фінальну частину чемпіонату світу актуальним стало питання повернення Златана Ібрагімовича в національну команду.

Нагадаємо, 36-річний нападник в даний час відновлюється після серйозної травми коліна, яку він отримав на початку цього року. Ще в минулому році, після невдалого для збірної Швеції Євро-2016, Ібрагімович оголосив про завершення виступів за збірну. Однак після фінального свистка в матчі Італія - Швеція розмови про повернення форварда розгорілися з новою силою, повідомляє Reuters.

Прокоментував можливе повернення шведської легенди головний тренер національної збірної Янне Андерссон.

Читайте такожТи - легенда: іспанець Касільяс підтримав Буффона, драматично завершив кар'єру у збірній Італії«Златан - наш найкращий гравець всіх часів, фантастичний спортсмен, але він зробив свій вибір, - заявив тренер на прес-конференції в Мілані. - У нас зараз є команда, яка зробила щось фантастичне. Думаю, буде неправильно говорити про Златана замість того, щоб говорити про цих хлопців».

Гравці збірної Швеції поки не кваплять події.

«Насамперед Златан повинен сам вирішити, чи він хоче виступати за збірну. В іншому випадку я не думаю, що правильно було б обговорювати цю тему», - сказав захисник Людвіг Аугустінссон після гри з Італією.

Агент Ібрагімовича Міно Райола був набагато більш позитивним щодо повернення свого клієнта в збірну.

«Якщо це буде залежати від мене, я сам його відправлю на базу», - сказав він шведському виданню SportExpressen.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Мілані збірні Італії та Швеції зіграли внічию - 0:0. Цей результат дозволив шведам вийти у фінальну частину ЧС-2018.