"Динамо" продовжило контракт з голкіпером Бущаном

13:53, 14 листопада 2017
Футбол
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Нова угода розрахована на три роки.

Голкіпер київського

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан продовжив контракт з київським клубом, повідомляє сайт Команда 1.

Термін дії попередньої угоди закінчувався в кінці цього сезону. Новий контракт "Динамо" з 23-річним воротарем розрахований на три роки - до літа 2021-го.

Нагадаємо, Бущан в нинішньому сезоні провів за «Динамо» 3 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 2 голи.

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Теги: #Георгій Бущан Динамо