"Динамо" продовжило контракт з голкіпером Бущаном

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан продовжив контракт з київським клубом, повідомляє сайт Команда 1.

Термін дії попередньої угоди закінчувався в кінці цього сезону. Новий контракт "Динамо" з 23-річним воротарем розрахований на три роки - до літа 2021-го.

Нагадаємо, Бущан в нинішньому сезоні провів за «Динамо» 3 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 2 голи.