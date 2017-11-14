"Динамо" продовжило контракт з голкіпером Бущаном
13:53, 14 листопада 2017Футбол
52
Нова угода розрахована на три роки.
Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан / dynamomania.com
Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан продовжив контракт з київським клубом, повідомляє сайт Команда 1.
Термін дії попередньої угоди закінчувався в кінці цього сезону. Новий контракт "Динамо" з 23-річним воротарем розрахований на три роки - до літа 2021-го.
Нагадаємо, Бущан в нинішньому сезоні провів за «Динамо» 3 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 2 голи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter