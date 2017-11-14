Роналду заявив президенту "Реала" про бажання залишити клуб

Форвард «Реала» Кріштіану Роналду після закінчення сезону має намір змінити клуб і вже повідомив про це президенту мадридців Флорентіно Пересу.

Про це повідомляє AS з посиланням на El Chiringuito.

Тим не менш, Перес не збирається відпускати 32-річного футболіста, чий контракт з клубом закінчується влітку 2021 року.

Роналду, в свою чергу, відхилив пропозицію про продовження контракту з «Реалом», вважаючи, що його недостатньо цінують.

Крім того, спроби клубу придбати Кіліана Мбаппе («ПСЖ») та інших зірок нападник сприймає як неповагу до себе.

Нагадаємо, Роналду виступає за "Реал" з літа 2009 року після переходу з "Манчестер Юнайтед".

На даний момент португалець 4 рази ставав володарем "Золотого м'яча" як кращий гравець планети.