Ярмоленко увійшов у список 16 зіркових футболістів, які пропустять ЧС, за версією Kicker

Український півзахисник «Боруссії» Андрій Ярмоленко увійшов у список 16 зіркових футболістів, які пропустять чемпіонат світу, за версією німецького видання Kicker.

Компанію гравцю збірної України також склали італійці Джанлуїджі Буффон, Марко Верратті, валлієць Гарет Бейл, грек Сократіс Папастатопулос, боснієць Едін Джеко, вірменин Генріх Мхітарян, голландець Ар'єн Роббен, австрієць Давид Алаба, турок Арда Туран, гравець збірної Габону П'єр-Емерік Обамеянг, словак Марек Гамшик, гвінеєць Набі Кейта, гравець збірної США Крістіан Пулішич, чилійці Алексіс Санчес і Артуро Відаль.

Нагадаємо, Ярмоленко після свого переходу в «Боруссію» в 12 матчах відзначився 4 голами і зробив 3 гольові передачі.