Гравці збірної Швеції після нічиєї з Італією рознесли студію Eurosport разом з журналістами (відео)

13 листопада збірна Швеції зіграла внічию проти національної команди Італії (0:0) на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані і за сумою двох зустрічей зуміла вийти на чемпіонат світу-2018.

Гравці шведської збірної дуже бурхливо раділи своєму подвигу. Так, наприклад, всім колективом вони знесли матчеву студію Eurosport.

Також, як повідомляє Xsport, після зустрічі в роздягальні футболісти поголили свого капітана Андреаса Гранквіста, який пообіцяв скинути зайвий вантаж з голови у разі виходу своєї команди у фінальну частину мундіалю.