Гравці збірної Швеції після нічиєї з Італією рознесли студію Eurosport разом з журналістами (відео)
10:54, 14 листопада 2017Футбол
397
Скандинави дуже бурхливо раділи прямо на полі.
Збірна Швеції бурхливо раділа виходу на чемпіонат світу / Reuters
13 листопада збірна Швеції зіграла внічию проти національної команди Італії (0:0) на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані і за сумою двох зустрічей зуміла вийти на чемпіонат світу-2018.
Гравці шведської збірної дуже бурхливо раділи своєму подвигу. Так, наприклад, всім колективом вони знесли матчеву студію Eurosport.
Також, як повідомляє Xsport, після зустрічі в роздягальні футболісти поголили свого капітана Андреаса Гранквіста, який пообіцяв скинути зайвий вантаж з голови у разі виходу своєї команди у фінальну частину мундіалю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter