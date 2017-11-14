Легендарний голкіпер Буффон завершив кар'єру у збірній Італії

Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон завершив виступи за збірну Італії.

Про це розповів сам воротар після нічиєї зі Швецією (0:0), в результаті якої Італія вперше за 60 років не вийшла на чемпіонат світу.

«На жаль, мені не вдалося завершити кар'єру як хотілося б. Ця збірна ще буде сяяти. Ми італійці, і ми завжди вміли воскресати. Я залишаю місце для Джіджі Доннарумми, Маттіа Періна – вони фантастичні», — цитує Буффона Sky Italia.

39-річний Джанлуїджі Буффон грав за "Скуадру Адзурру" з 1997 року, провівши за неї рекордні 174 поєдинки.

У складі збірної Італії він брав участь у п'яти чемпіонатах світу і п'яти чемпіонатах Європи, вигравши з командою чемпіонат світу-2006.

Раніше Буффон також заявляв, що завершить кар'єру футболіста після закінчення поточного сезону, хоча і дотепер залишається основним голкіпером "Ювентуса" – у цьому сезоні на його рахунку 13 матчів (4 – на "нуль") у всіх турнірах.