Збірна Італії вперше з 1958 року не потрапила на чемпіонат світу, віддавши путівку Швеції

У Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" відбувся поєдинок стадії плей-офф в рамках кваліфікації ЧС-2018. Збірні Італії і Швеції зіграли внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Завдяки нічиєї на виїзді у фінальну частину чемпіонату світу пробилася збірна Швеції (перший поєдинок у рідних стінах шведи виграли - 1:0).

Практично весь поєдинок пройшов під знаком активних дій італійської збірної. У першому таймі забійні моменти для взяття воріт не використали Кандрева, Іммобіле, Габбьядіні і Флоренці.

Штурм воріт скандинавської збірної італійці продовжили з новими силами після перерви. Шведська команда притиснулася до своїх воріт, проте в кінцівці італійці збилися на банальні навіси в штрафну гостей, які не несли ніякої користі.

У результаті - нічия 0:0, яка стала крахом для "Скуадри Адзурри". Вперше з 1958 року збірна Італії не вийшла на чемпіонат світу. Нагадаємо, італійці - 4-разові чемпіони світу і за всю історію пропустили до цього лише два світових форуми.