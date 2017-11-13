П'ятов тренується за індивідуальною програмою після пошкодження спини

Воротар "Шахтаря" і збірної України Андрій П'ятов зараз тренується за окремою програмою.

Нагадаємо, в минулу п'ятницю в товариському матчі Україна - Словаччина П'ятов отримав пошкодження спини і через це був замінений.

Як повідомляє Sport Arena, поки що П'ятову не вдалося повністю відновитися після пошкодження.

Офіційний сайт "Шахтаря" повідомляє, що травма не є серйозною, проте сьогодні Андрій працював за індивідуальною програмою, а не займався разом з партнерами. Поки що клуб нічого не повідомляє з приводу участі воротаря в найближчому матчі УПЛ проти "Олександрії".

На загалькомандною тренуванні захисники займалися разом з головним тренером Паулу Фонсекою, а хавбеки і форварди працювали під керівництвом його помічника Нуну Кампуша.

Зазначимо, що лідируючий в УПЛ "Шахтар" у п'ятницю, 17 листопада в рамках 16-го туру прийме "Олександрію", яка посідає 10-е місце.