Керівництво "Реала" не задоволене травмами Бейла і хоче продати свою зірку за 70-80 мільйонів євро

Півзахисник Гарет Бейл може покинути "Реал". "Королівський клуб" розглядає можливість продажу гравця, інформує AS.

Незважаючи на те, що Бейл перейшов у "Реал" влітку 2013 року за 100,7 млн євро, 28-річний валлієць має великі шанси покинути команду по завершенні сезону-2017/18. Причиною є часті травми півзахисника. До того ж, останнім часом Бейл не демонстрував потужної гри, якої очікувало керівництво мадридського клубу.

Теперішня трансферна вартість валлійця оцінюється в 70-80 млн євро.

Слід відзначити, що у минуле міжсезоння Бейл міг покинути "Реал" та перейти в "Манчестер Юнайтед" за велику суму, проте залишився у Мадриді, про що у "Королівському клубі" вже встигли пошкодувати.