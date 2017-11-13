Керівництво "Реала" не задоволене травмами Бейла і хоче продати свою зірку за 70-80 мільйонів євро
17:07, 13 листопада 2017Футбол
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"Королівський клуб" готовий позбутися найдорожчого гравця у своїй історії.
Гарет Бейл може залишити "Реал" / Reuters
Півзахисник Гарет Бейл може покинути "Реал". "Королівський клуб" розглядає можливість продажу гравця, інформує AS.
Незважаючи на те, що Бейл перейшов у "Реал" влітку 2013 року за 100,7 млн євро, 28-річний валлієць має великі шанси покинути команду по завершенні сезону-2017/18. Причиною є часті травми півзахисника. До того ж, останнім часом Бейл не демонстрував потужної гри, якої очікувало керівництво мадридського клубу.
Теперішня трансферна вартість валлійця оцінюється в 70-80 млн євро.
Слід відзначити, що у минуле міжсезоння Бейл міг покинути "Реал" та перейти в "Манчестер Юнайтед" за велику суму, проте залишився у Мадриді, про що у "Королівському клубі" вже встигли пошкодувати.
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