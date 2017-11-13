На капітальний ремонт НСК "Олімпійський" до фіналу Ліги чемпіонів виділено 103 мільйони гривень

У Києві до фіналу Ліги чемпіонів планують капітально відремонтувати НСК "Олімпійський". Про це в коментарі 44.ua повідомив заступник генерального директора з капітального будівництва ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" Олександр Філімонов.

"У рамках виконання рішення Кабміну про належну підготовку до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Міністерством молоді та спорту був виданий наказ про заходи щодо підготовки стадіону НСК "Олімпійський" до проведення фінальних ігор. Був підготовлений відповідний проект, який пройшов державну експертизу", - повідомив Філімонов.

Читайте такожНСК "Олімпійський" розпочав набір стюардів для фіналу Ліги чемпіонів у КиєвіКапітальний ремонт, на який виділили 103 млн грн, планується почати в грудні цього року, а закінчити роботи мають намір до кінця квітня 2018-го.

"Обсяг робіт досить великий, тому потрібно підготувати стадіон з тим, щоб не осоромитися. Будемо ремонтувати освітлення, інформаційні табло, гідроізоляцію покрівлі і конструкцій, також упорядкуємо територію стадіону і замінимо IP-камери відеоспостереження", - додав Філімонов.

Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2017/18 відбудеться 26 травня наступного року в Києві.