Екс-президент ФФУ Коньков різко розкритикував нинішнє керівництво федерації (відео)

Екс-президент Федерації футболу України Анатолій Коньков критично охарактеризував роботу своїх наступників.

В інтерв'ю програмі "ПроФутбол" колишній глава ФФУ порушив низку актуальних в минулому і зараз тем, висловивши по них свою думку.

Зокрема, Коньков прокоментував скандал з купівлею неякісних пакистанських м'ячів для дитячого футболу за завищеними цінами, а також розповів про гроші на будівництво бази для збірної України. Ці кошти в результаті безслідно пропали.

«Я поєднав гроші УЄФА і ФІФА, і нам вистачало на будівництво манежу і невеликого стадіону у Вишгороді, але швидко включилися люди, які почали звинувачувати мене в крадіжці 27 мільйонів. До мене в будинок ломилися люди з автоматами і хотіли знайти документи», - повідомив Коньков.

Крім того, екс-глава ФФУ прокоментував чутки про свій тісний зв'язок з колишнім президентом України Віктором Януковичем:

«Звичайно, я ходив до Януковича, але не вирішувати свої особисті проблеми, а щоб прийняли програму допомоги дитячо-юнацькому футболу».

Коньков різко розкритикував нинішнє керівництво ФФУ.

«У мене є побажання до федерації, щоб вони ще більше політиків запросили. Вони у Верховній Раді вже навели порядок, все так класно, от і у футболі потрібно більше політиків, адже вони в змозі допомогти», - саркастично сказав Анатолій Коньков.

Нагадаємо, Анатолій Коньков обіймав посаду президента Федерації футболу України з 2 вересня 2012 року по 23 січня 2015-го. Він достроково склав з себе повноваження керівника, які згодом перейшли нинішньому шефу організації Андрію Павелку.