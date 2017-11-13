На Житомирщині за бюджетні кошти облаштують 14 нових футбольних майданчиків зі штучним покриттям – ОДА

На Житомирщині за кошти державного та місцевих бюджетів невдовзі облаштують 14 футбольних майданчиків зі штучним покриттям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 14 нових футбольних полів зі штучним покриттям побудують в об’єднаних громадах та містах Житомирської області за кошти державного та місцевих бюджетів.

Облаштування футбольних майданчиків анонсував голова ОДА Ігор Гундич.

«Майбутні футболісти матимуть сучасні поля. 14 футбольних майданчиків зі штучним покриттям побудуємо невдовзі на Житомирщині за підтримки Мінрегіонбуду та віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка. На це залучили майже 11 мільйонів гривень із державного бюджету та спрямовуємо співфінансування із місцевих бюджетів», – повідомив Гундич.

Читайте такожУ Житомирі Міжнародний день толерантності відзначать інтерактивом, майстер-класами та ігровою програмою

Перелік футбольних полів затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Так, нові футбольні майданчики зі штучним покриттям побудують у 9 об’єднаних громадах області – Червоненській, Ушомирській, Попільнянській, Станишівській, Високівській, Баранівській, Пулинській, Ємільчинській та Овруцькій. Також по футбольному полю з’явиться у селищі Озерне, у містах Чуднів та Андрушівка. Окрім цього, на стадіоні «Спартак» у Житомирі також побудують 2 майданчики.

Загальний обсяг фінансування усіх цих об’єктів складає 33 млн 366 тис. грн, з яких 10 млн 978,5 тис. грн або майже 33% – це кошти державного бюджету, а 22 млн 387,5 тис. грн або 67% – кошти місцевих бюджетів.