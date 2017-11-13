Шевченко і його тренерський штаб погодилися на зниження зарплат - ЗМІ

Головний тренер збірної України та його помічники можуть підписати нові контракти з Федерацією футболу України на умовах зниження своїх окладів, повідомляє телеканал "Футбол 1".

За інформацією джерела, саме така умова продовження співробітництва нині розглядається в ФФУ. При цьому наголошується, що Шевченко і його помічники згодні з подібним варіантом і готові перепідписати контракти з пониженням своїх зарплат.

Президент ФФУ Андрій Павелко, коментуючи ситуацію, зазначив, що його організація хоче оптимізувати фінансування, для чого найближчим часом проаналізує всі наявні для цього можливості.

Читайте такожНове життя збірної – вольова перемога з новачками у складі«Звичайно, ми б хотіли, щоб оптимізація витрат була ефективною. У нас є час проаналізувати ті чи інші можливості для тренерського штабу, зробивши висновки, як ми будемо жити далі, які цілі поставимо, а також з ким будемо розвивати український футбол і національну збірну», — сказав Павелко в інтерв'ю програмі "Великий футбол".

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко продовжить роботу на посту головного тренера збірної України до кінця Євро-2020, хоча контракт з фахівцем офіційно ще не поновлено.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Шевченка не змогла потрапити на чемпіонат світу-2018, посівши третє, непрохідне місце у своїй відбірковій групі.