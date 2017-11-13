Несу відповідальність перед уболівальниками, бо можеш зіпсувати їм вихідні - Хацкевич (відео)

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про молодих гравців і про цілі команди на сезон.

Основною втратою клубу наставник назвав продаж Андрія Ярмоленка.

«Нам вдалося продати Андрія Ярмоленка, клуб зробив гарну угоду, а для самого гравця це крок вперед. Як для тренера, це втрата, але я хотів його відпустити, адже йому вже було важко знаходити мотивацію. По-людськи я радий за Андрія. Поки його замінити не вдається. У Циганкова то травми, то досвіду не вистачає, хоча хлопець досить цікавий. В атаці ми втратили дуже багато, адже Андрій міг самостійно вирішити результат матчу. В плані результату ми теж втратили», — сказав Хацкевич в інтерв'ю програмі "ПроФутбол".

Особливо Хацкевич зупинився на молодих гравцях "Динамо".

«У моєму розумінні Шепелєв, Буяльський та Циганков – майбутнє київського «Динамо». Буяльський вже більш досвідчений хлопець. Те, що Шепелєва та Циганкова буде штормити, ми розуміли. Дві-три гри вони можуть зіграти на одному рівні, а потім буде спад. Зараз багато шансів надаємо молодим хлопцям, але на стабільність від них ми ще будемо довго чекати.

На сьогодні у нас великий віковий перепад: 19-20 і 30 років. Середини – яким 24-26 років – всього лише дві-три людини", - зазначив Хацкевич.

Головний тренер столичного клубу прокоментував те, що далеко не завжди команда виправдовує очікування вболівальників в цьому сезоні.

"Несу відповідальність за результат, враховуючи експерименти і введення молоді в склад. Найбільша відповідальність перед уболівальниками, бо можеш зіпсувати їм вихідні. Вони приходять повболівати за команду, переживають, а результату немає. Потрібно набратися терпіння, взимку підсилити команду. У нас хороша молодь.

Завдання «Динамо»: перше місце в групі Ліги Європи, пройти далі в Кубку України. Потрібно не втратити свої очки, максимально добре виступити в українському чемпіонаті. Ми беремо участь у трьох турнірах, тож завдань вистачає», – сказав Хацкевич.

Нагадаємо, "Динамо" посідає другу позицію в чемпіонаті країни. Відставання від "Шахтаря" складає 7 очок. Також "Динамо" достроково пробилося у весняну стадію Ліги Європи.