Лише 7 клубів УПЛ з 12-ти підтримали ідею "Динамо" про перегравання матчу з "Маріуполем"

Стали відомі результати опитування, яке проводила українська Прем'єр-ліга (УПЛ) серед клубів чемпіонату України щодо скандального матчу 7 туру "Маріуполь" - "Динамо".

Про це повідомили в ефірі програми "Великий футбол". За підсумками опитування сім клубів проголосували за те, щоб матч відбувся, як того просить київське "Динамо". Підтримали прохання столичної команди "Зоря", "Карпати", "Олімпік", "Зірка", "Олександрія", "Сталь" і "Чорноморець".

Читайте такожАпеляційний комітет переніс розгляд справи по матчу "Маріуполь" – "Динамо"Проти проголосували "Шахтар", "Ворскла" і сам "Маріуполь". "Верес" утримався, заявивши, що в цьому питанні важлива лише думка маріупольського клубу.

Зазначимо, що Апеляційний комітет Федерації футболу України остаточне рішення по справі матчу "Маріуполь" - "Динамо" повинен оголосити у вівторок, 14 листопада.

Як раніше повідомляв УНІАН, футбольний клуб "Маріуполь" відмовив київському "Динамо" в переграванні матчу 7 туру української Прем'єр-ліги.