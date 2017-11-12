Кривдник України збірна Хорватії стала 28-м з 32 учасників чемпіонату світу-2018
У повторному поєдинку плей-офф хорвати здобули нічию з Грецією.
У грецькому Піреї на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" відбувся поєдинок стадії плей-офф в рамках європейської кваліфікації ЧС-2018.
Збірні Греції та Хорватії в матчі-відповіді зіграли внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Таким чином, за сумою двох матчів хорвати перемогли команду Греції - 4:1 (саме з таким розгромним рахунком завершилася перша гра три дні тому в Загребі).
Збірна Хорватії кваліфікувалася на чемпіонат світу-2018, ставши 28-м учасником мундіалю.
Залишилося визначити всього чотирьох володарів путівок на фінальний турнір. Два з них будуть мати європейську прописку: у понеділок зіграють Італія проти Швеції, а у вівторок - Ірландія проти Данії.
Нагадаємо, збірна Хорватії була суперником української команди в груповому турнірі відбору. Хорвати відібрали у "синьо-жовтих" друге місце в групі, українці фінішували на непрохідному третьому місці.