Збірна Швейцарії пройшла Північну Ірландію і зіграє на чемпіонаті світу-2018

У швейцарському Базелі на стадіоні "Санкт-Якоб Парк" відбувся стиковий поєдинок плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2018, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірні Швейцарії та Північній Ірландії зіграли внічию - 0:0, і, з урахуванням перемоги швейцарської збірної на виїзді в першій грі (1:0), переможцем двоматчевого протистояння стала саме Швейцарія.

Найреальніший шанс вирвати путівку на мундіаль північноірландці втратили вже в компенсований час, коли після удару головою Еванса м'яч ледь не перетнув лінію воріт господарів. Гол збірної Північної Ірландії перевів би гру в овертайм, однак швейцарці зберегли ворота в недоторканності, і, таким чином, вийшли на ЧС-2018.

Швейцарці стали першою командою, яка подолала стадію плей-офф у європейській кваліфікації.

Нагадаємо, в інших матчах плей-офф повинні зіграти також Греція - Хорватія (цей матч відбудеться сьогодні), Італія - Швеція та Ірландія - Данія.