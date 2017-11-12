Роналду зрадив своїй вагітній дівчині - The Sun

Нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду потрапив в неприємну ситуацію – португальця підозрюють у зраді своїй вагітній дівчині Джорджині Родрігес.

За інформацією The Sun, зірковий португалець провів ніч з моделлю Наташею Родрігес, яка сама розповіла про ночі з гравцем під час реаліті-шоу "Любов на вершині".

"Я знала, що у нього є дівчина, але ми все одно стали друзями, між нами була довіра, зв'язок. Та ніч була особливою, але після цього я сказала, що йду на португальське шоу, і він попросив мене не робити цього", - розповіла Наташа Родрігес.

"Я думаю, що він використовував мене заради сексу. Я не шкодую, тому що це було мрією, при тому, що він зрадив мене. Коли я відправила йому відео свого тверка в нижній білизні, він сказав, що хоче побачити мене особисто. Йому завжди подобалося моє тіло і дупа", – розповіла дівчина на реаліті-шоу.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду – батько трьох дітей, а його дівчина Джорджина Родрігес в даний момент вагітна.