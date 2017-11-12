Сотні хуліганів влаштували погром в центрі Брюсселя після проходу збірної Марокко на ЧС-2018

Близько 300 людей влаштували ввечері в суботу, 11 листопада, заворушення в центрі Брюсселя, повідомляє столична поліція Бельгії.

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Як передає DW.com, це відбулося незабаром після того, як футбольна збірна Марокко обіграла на виїзді команду Кот-Д'івуару і кваліфікувалася на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії, потрапивши вперше з 1998 року у фінальну частину Мундіалю.

Учасники заворушень били вітрини і підпалили щонайменше один автомобіль. Поліція була змушена застосувати водомети для розгону хуліганів.

В результаті дій футбольних вболівальників поранення отримали троє поліцейських і один перехожий. Приблизно через дві години після закінчення матчу в Абіджані брюссельській поліції вдалося взяти ситуацію під контроль.