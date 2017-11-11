Збірні Данії та Ірландії не забили один одному голів у матчі плей-офф відбору на ЧС-2018

У Копенгагені завершився перший матч плей-офф відбіркового турніру чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Данії приймала команду Ірландії і звела гру внічию, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Команди провели дуже нервову і напружену, але малоцікаву гру. У першому таймі обидва колективи мали по одному гольовомумоменту, але вище всяких похвал зіграли воротарі.

А після перерви атакуючий запал обох колективів зовсім згас.

Гра у відповідь і вирішальний матч у цій парі відбудеться у вівторок, 14 листопада, в Дубліні.