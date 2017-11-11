Збірні Данії та Ірландії не забили один одному голів у матчі плей-офф відбору на ЧС-2018
23:35, 11 листопада 2017Футбол
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Гра в Копенгагені завершилася з рахунком 0:0.
Данія та Ірландія завершили свій перший матч внічию / Reuters
У Копенгагені завершився перший матч плей-офф відбіркового турніру чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Данії приймала команду Ірландії і звела гру внічию, повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Команди провели дуже нервову і напружену, але малоцікаву гру. У першому таймі обидва колективи мали по одному гольовомумоменту, але вище всяких похвал зіграли воротарі.
А після перерви атакуючий запал обох колективів зовсім згас.
Гра у відповідь і вирішальний матч у цій парі відбудеться у вівторок, 14 листопада, в Дубліні.
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