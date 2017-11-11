Львівські вболівальники зустріли збірну України банером "Ні натуралізації"

11:08, 11 листопада 2017
Футбол
1007

Незрозуміло кому конкретно присвячений банер - вже натуралізованому Марлосу, або його партнеру по донецькому "Шахтарю" Ісмаїлі, якому планують надати українське громадянство найближчим часом, а може і Федерації футболу України, в цілому.

Бачить

Вболівальники національної збірної України у Львові висловили своє ставлення до натуралізації футболістів, повідомляє Isport.

Під час товариської гри зі збірною Словаччини на трибунах заповненої Арени Львів з'явився банер зі словами: "Ні натуралізації".

Не зрозуміло, кому присвячується банер - ФФУ, натуралізованому раніше Марлосу, який в матчі зі Словаччиною відзначився гольовою передачею, або Ісмаїлі, якого за чутками найближчим часом хочуть натуралізувати.

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла команду Словаччини у товариському матчі у Львові з рахунком 2:1.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Україна - Словаччина футбол 10 листопада#львівські вболівальники проти натуралізації