Львівські вболівальники зустріли збірну України банером "Ні натуралізації"

Вболівальники національної збірної України у Львові висловили своє ставлення до натуралізації футболістів, повідомляє Isport.

Під час товариської гри зі збірною Словаччини на трибунах заповненої Арени Львів з'явився банер зі словами: "Ні натуралізації".

Не зрозуміло, кому присвячується банер - ФФУ, натуралізованому раніше Марлосу, який в матчі зі Словаччиною відзначився гольовою передачею, або Ісмаїлі, якого за чутками найближчим часом хочуть натуралізувати.

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла команду Словаччини у товариському матчі у Львові з рахунком 2:1.