Львівські вболівальники зустріли збірну України банером "Ні натуралізації"
11:08, 11 листопада 2017Футбол
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Незрозуміло кому конкретно присвячений банер - вже натуралізованому Марлосу, або його партнеру по донецькому "Шахтарю" Ісмаїлі, якому планують надати українське громадянство найближчим часом, а може і Федерації футболу України, в цілому.
Львівські вболівальники висловилися проти натуралізації футболістів / Isport
Вболівальники національної збірної України у Львові висловили своє ставлення до натуралізації футболістів, повідомляє Isport.
Під час товариської гри зі збірною Словаччини на трибунах заповненої Арени Львів з'явився банер зі словами: "Ні натуралізації".
Не зрозуміло, кому присвячується банер - ФФУ, натуралізованому раніше Марлосу, який в матчі зі Словаччиною відзначився гольовою передачею, або Ісмаїлі, якого за чутками найближчим часом хочуть натуралізувати.
Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла команду Словаччини у товариському матчі у Львові з рахунком 2:1.
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