Гравець збірної України Коноплянка: не можу гарантувати вихід на Євро-2020
Український легіонер німецького "Шальке-04" з Гельзенкірхена поділився емоціями від останнього матчу збірної України в 2017-му році.
Вінгер збірної України Євген Коноплянка розповів про перемогу в товариському матчі над командою Словаччини в післяматчевому спілкуванні зі ЗМІ, повідомляє SportArena.
Після гри Коноплянка, насамперед, подякував уболівальникам за підтримку, а також розповів про бажання вийти на Євро-2020. «Нереальна підтримка. Дякую за неї. Ми продовжили свою серію у Львові, — почав вінгер. - Гарантувати вихід на Євро не можу. Бажання буде переповнювати — це на сто відсотків можу сказати. Шанси великі, всі ігри попереду, але я поки не можу сказати, що ми точно будемо на чемпіонаті Європи».
Також Коноплянка розповів про свій гол, яких в підсумку став переможним.
Читайте такожЯрмоленко підтримав екс-одноклубника і партнера по збірній Сидорчука«Це був єдино можливий варіант забити. Якби захисник на мене викинувся, тоді я би йшов в обіграш, а так він пласувався, і я вдарив у кут».
Наостанок вінгер відзначив, що у збірної всіляко підтримують дебютантів, яких сьогодні було аж чотири.
«Так, ми, звичайно, підтримуємо всіх. Хлопці недовго в команді, але ми всі спілкуємося, щоб ніхто не був затиснутим. Всім побажали удачі і далі».
Нагадаємо, крім Коноплянки за збірну України забив Андрій Ярмоленко. Завдяки цій перемозі підопічні Андрія Шевченка продовжили серію без поразок у Львові до 15 матчів.
Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла команду Словаччини у Львові з рахунком 2:1.
Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть у березні. Це теж буде товариська гра, суперник команди поки не визначений.