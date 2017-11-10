Гравець збірної України Коноплянка: не можу гарантувати вихід на Євро-2020

Вінгер збірної України Євген Коноплянка розповів про перемогу в товариському матчі над командою Словаччини в післяматчевому спілкуванні зі ЗМІ, повідомляє SportArena.

Після гри Коноплянка, насамперед, подякував уболівальникам за підтримку, а також розповів про бажання вийти на Євро-2020. «Нереальна підтримка. Дякую за неї. Ми продовжили свою серію у Львові, — почав вінгер. - Гарантувати вихід на Євро не можу. Бажання буде переповнювати — це на сто відсотків можу сказати. Шанси великі, всі ігри попереду, але я поки не можу сказати, що ми точно будемо на чемпіонаті Європи».

Також Коноплянка розповів про свій гол, яких в підсумку став переможним.

Читайте такожЯрмоленко підтримав екс-одноклубника і партнера по збірній Сидорчука«Це був єдино можливий варіант забити. Якби захисник на мене викинувся, тоді я би йшов в обіграш, а так він пласувався, і я вдарив у кут».

Наостанок вінгер відзначив, що у збірної всіляко підтримують дебютантів, яких сьогодні було аж чотири.

«Так, ми, звичайно, підтримуємо всіх. Хлопці недовго в команді, але ми всі спілкуємося, щоб ніхто не був затиснутим. Всім побажали удачі і далі».

Нагадаємо, крім Коноплянки за збірну України забив Андрій Ярмоленко. Завдяки цій перемозі підопічні Андрія Шевченка продовжили серію без поразок у Львові до 15 матчів.

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла команду Словаччини у Львові з рахунком 2:1.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть у березні. Це теж буде товариська гра, суперник команди поки не визначений.