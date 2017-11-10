Ярмоленко після матчу Україна - Словаччина: мій гол — повністю заслуга Марлоса

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко зазначив роль Марлоса у своєму забитому голі, який дозволив синьо-жовтим зрівняти рахунок у спарингу проти Словаччини, повідомляє SportArena.

На 39-й хвилині натуралізований бразилець нав'язав боротьбу супернику, в результаті чого забрав у нього м'яч і вчасно передав його Ярмоленку, який в дотик грамотно переграв воротаря словаків.

«Мій гол — повністю заслуга Марлоса. Він відібрав м'яч і віддав мені. Залишалося лише переграти воротаря. Думаю, що він вже акліматизувався. Після перших матчів було видно, який він гравець. Найголовніше — знайти йому правильне застосування в збірній», — заявив Ярмоленко після матчу.

Читайте такожШевченко: Я вдячний публіці, адже Львів залишився фартовим для збірноїВ той же час один з лідерів збірної України підкреслив, що на такому полі, яке було у Львові, вкрай непросто грати у футбол і поєдинок видався дуже непростим для синьо-жовтих. «Напевно, сьогодні на грі позначилося і якість поля. Воно було не зовсім хорошого рівня».

На питання про шанси України пробитися на Євро-2020, Ярмоленко однозначно дав зрозуміти, що іншого виходу, крім як забезпечити путівку на турнір, у команди просто немає. «Чи вийдемо ми на чемпіонат Європи? Так сказав наш головний тренер, ми будемо все робити для цього, іншого шляху немає».

У завершенні Ярмоленко позитивно оцінив дебют у національній команді форварда "Ворскли" Юрія Коломойця та інших новачків (Артем Шабанов, Олександр Андрієвський і Сергій Мякушко вийшли на заміни ближче до кінцівці зустрічі).

«Дебют Коломойця оціню нормально, як і всіх інших новачків. У нас їх багато було сьогодні. Всі заслужили цей виклик. Найголовніше, що ми перемогли у цьому матчі».

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Словаччина завершився з рахунком 2:1 на користь збірної України.