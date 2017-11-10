Збірна Швеції обіграла Італїю в матчі плей-офф відбору на ЧС-2018

У Стокгольмі на Френдс Арена завершився перший матч плей-офф відбіркового циклу Чемпіонату світу-2018, в якому збірна Швеції приймала команду Італії й обіграла суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Шведи дуже активно розпочали матч і мали ряд моментів у перші 10 хвилин гри. Але потім італійці зуміли відсунути м'яч від своїх воріт і вирівняти становище на полі. До перерви рахунок 0:0 відповідав тому, що відбувалося на полі.

А після перерви шведи зуміли вирвати перемогу. На 61-й хвилині відзначився Якоб Юханссон. Крафт вкинув аут праворуч, Тойвонен головою скинув м'яч на лінію штрафного, а Юханссон набіг й пробив з відскоком від газону, м'яч влучив у ногу захиснику і залетів у ближній кут, в той час яе дезорієнтований Буффон полетів у протилежний кут.

Таким чином, Швеція може залишити 4-кратного чемпіона світу збірну Італії без головного футбольного турніру чотириріччя вперше за 60 років - з 1958 року.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 13 листопада в Мілані, на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро".