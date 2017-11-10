Шевченко: Я вдячний публіці, адже Львів залишився фартовим для збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями після перемоги в товариському матчі над Словаччиною, повідомляє SportArena.

На післяматчевій прес-конференції Шевченко подякував фанатам за підтримку, а також окремо зупинився на посередній якості газону на Арені Львів.

«Я вдячний публіці, адже Львів залишився фартовим для збірної», — почав тренер збірної України.

«Я сильно нервував через поле. У другому таймі воно таки не витримало, так що я попросив гравців не пасувати на воротаря. Спасибі людям, які його до трьох ночі готували. Але все ж це треба було робити раніше».

Шевченко висловив задоволення грою дебютанта збірної Юрія Коломойця, але зазначив, що стежить і за іншими форвардами.

«Коломойцем задоволений, він виконав великий обсяг роботи. Зробив усе, що йому сказали робити, залишалося тільки забити. А от брати в збірну тих, кого не знаю, я для галочки не буду. Я стежу за Селезньовим і Мілевським, але і для інших відкрита дорога в збірну».

Також Шевченко залишився задоволений грою бразильця Марлоса, який сьогодні несподівано зіграв плеймейкера.

«Грою Марлоса задоволений. Йому сьогодні знайшли нову позицію, і він зіграв дуже добре, віддав гольовий пас».

Наостанок тренер синьо-жовтих зазначив, що сподівається на сильних спаринг-партнерів і в новому році.

«Ми постійно в пошуку спаринг-партнерів. Дуже хотілося б зіграти проти такої ж сильної команди як Словаччина в березні».

Як повідомляв УНІАН, збірна України першою пропустила, але виграла матч завдяки голам своїх лідерів Андрія Ярмоленка і Євгена Коноплянки.

Ця гра була останньою для національної команди в 2017-му році. Раніше команда втратила шанси зіграти на чемпіонаті світу-2018, так що наступний офіційний матч вона зіграє не раніше осені 2018-го.