Молодіжна збірна України програла Англії у матчі відбору Євро-2019

На столичній Оболонь-Арені завершився матч відбіркового циклу чемпіонату Європи-2019 серед молодіжних команд, в якому збірна України програла команді Англії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Гості мали солідну перевагу впродовж усієї гри і в кожному з таймів забили по голу.

На 16-й хвилині форвард «Ліверпуля» Домінік Соланке опинився на лінії штрафного і пробив з-під ноги Павла Лук'янчука, після чого м'яч влетів у кут воріт. А на 62-й хвилині найактивніший гравець у цьому матчі Демарай Грей прострілив з флангу, і Лук'янчук, намагаючись вибити м'яча, зрізав його у власні ворота.

Таким чином, у збірної Англії 13 очок в 5 матчах і впевнене лідерство в турнірній таблиці. Далі йдуть збірні Нідерландів - 8 очок (5 ігор), Шотландії - 6 (3) та України 5 (3)