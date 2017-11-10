Хацкевич: У молодих гравців "Динамо" багато бажання, але мало думки

Наставник «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про підготовку команди до наступного матчу з «Зіркою» і про те, чим команда займається під час паузи, пов'язаної з матчами збірних, повідомляє офіційний сайт столичного клубу:

- У четвер ми зібралися разом з молодіжною командою. У хлопців, які через травми не потрапили в збірні, індивідуальна програма. У суботу о 13.00 на базі проведемо товариську зустріч з командою-переможцем Ліги АТО. Потім будемо чекати повернення збірників, і з понеділка почнемо цілеспрямовано готуватися до поєдинку з «Зіркою», - почав тренер.

На питання, наскільки важливо займатися з першою команди для гравців молодіжного складу, Хацкевич зауважив: "Звичайно, дуже важливо. Працюючи разом з тими ж Морозюком, Мораесом, хлопці відчувають зовсім інші швидкості, десь не встигають, оскільки і рух, і мислення у хлопців з основи вище. Такі тренування якраз і потрібні для того, щоб молодь розуміла, що на футбольному полі все потрібно робити швидше думати і виконувати".

Читайте також"Динамо" перервало 5-матчеву серію без перемог, обігравши "Ворсклу" (відео)А на питання про те, чи задоволений тренер роботою резервістів на тренуваннях, поскаржився: "У них бажання багато, а ось думки на футбольному полі хотілося б побільше".

Говорячи про щільний графік матчів останнім часом і паузу, яка може позитивно вплинути на футболістів, Хацкевич зазначив: "В такому графіку ми працюємо вже протягом трьох місяців. З ігрового ритму велика частина футболістів першої команди не випадає, оскільки вони роз'їхалися по своїх збірних команд. У нашій ситуації така пауза потрібна, насамперед, для того, щоб привести себе в оптимальний фізичний стан і бути готовим до подальших поєдинків. Цей місяць також нічим не буде відрізнятися від трьох попередніх".

Також Хацкевич підняв тему перегляду матчу молодіжної збірної України, в складі якої виступає ряд динамівців: "Подумаємо про це з Олегом Лужним. Хтось із нас на стадіоні буде. А хлопців я добре знаю. Дай бог, щоб вони сьогодні вийшли на поле і перемогли".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" йде на 2-му місці в УПЛ, а в Лізі Європи команда достроково забезпечила собі місце у весняній частині турніру - плей-офф - 1/16 фіналу.