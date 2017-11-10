Ротань: я трохи очманів від поля "Арени-Львів"
16:47, 10 листопада 2017Футбол
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Газон стадіону знаходиться в незадовільному стані.
Руслан Ротань жахнувся якістю поля у Львові / euro2016.ffu.org.ua
Гравець збірної України Руслан Ротань розповів, що дуже незадоволений станом поля на «Арені Львів» перед матчем зі Словаччиною, повідомляє телеканал Футбол.
- Поле не найкращої якості, я навіть трошки очманів. Тому що тут завжди поле було класне. Зараз тут «Шахтар» не грає, напевно, він доглядав за полем. Видно, що поле не в найкращому стані.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові відбудеться товариський матч футбольних збірних Україна - Словаччина. Початок гри о 20:00.
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