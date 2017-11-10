"Шахтар" продав понад 15 тисяч квитків на матч ЛЧ з "Манчестер Сіті" за перші дні
16:38, 10 листопада 2017Футбол
82
На арені в Харкові очікується аншлаг.
Квитки на матч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" розкуповуються з великою швидкістю / twitter.com/FCShakhtar
В перші дні продажу реалізовано понад 15 тисяч квитків на суперматч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті", повідомляється в Twitter донецького клубу.
У клубі відзначають великий ажіотаж вокург квитків на останній матч групового етапу ЛЧ і радять вболівальникам, які планують відвідати гру, не відкладати в довгий ящик покупку "тікетів".
Як повідомляв УНІАН, матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 6 грудня, на ОСК "Металіст" у Харкові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter