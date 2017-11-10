"Шахтар" продав понад 15 тисяч квитків на матч ЛЧ з "Манчестер Сіті" за перші дні

В перші дні продажу реалізовано понад 15 тисяч квитків на суперматч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті", повідомляється в Twitter донецького клубу.

У клубі відзначають великий ажіотаж вокург квитків на останній матч групового етапу ЛЧ і радять вболівальникам, які планують відвідати гру, не відкладати в довгий ящик покупку "тікетів".

Як повідомляв УНІАН, матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 6 грудня, на ОСК "Металіст" у Харкові.