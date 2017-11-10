Збірна України є фаворитом у матчі проти Словаччини на ставках букмекерів

Збірна України з футболу є фаворитом на котируваннях букмекерських контор напередодні товариського матчу з командою Словаччини, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 25 провідних контор, де середній коефіцієнт на перемогу збірної України становить 2,03 до 1. На нічию можно поставити з розрахунку 3,15 до 1, а на перемогу команди Словаччини - 3,85 до 1.

Найбільшу впевненість в успіху збірної України проявляють ананлитики Tipico, де ставка на перемогу українців оцінюється всього в 1,95.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Словаччина відбудеться сьогодні, 10 листопада, на "Львів-Арена". Початок гри о 20.00.