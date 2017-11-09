Збірна Хорватії розтрощила Грецію в першому матчі плей-офф відбору на ЧС-2018

В Загребі і Белфасті завершилися перші матч раунду плей-офф відбірного турніру чемпіонату світу-2018, в яких збірна Хорватії розгромила команду Греції, а збірна Північної Ірландії поступилася Швейцарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч у Загребі завершився з рахунком 4:1.

Хорвати передбачувано потужно розпочали матч і зуміли придушити суперника, забивши два голи вже в перші 20 хвилин гри. На 13-й хвилині рахунок відкрив Лука Модріч, який реалізував пенальті. А на 19-й точний удар вдався Ніколі Калінічу. Греки відповіли точним ударом на 30-й хвилині у виконанні Сократіса Папастатопулоса, але вже за 3 хвилини - на 33-й - Іван Перішич відновив перевагу господарів поля в два голи.

А на самому початку другого тайму, на 49-й хвилині, Андрій Крмарич встановив підсумковий рахунок матчу - 4:1 на користь команди Хорватії, яка бачиться тепер явним фаворитом в боротьбі за путівку на ЧС-2018.

В іншій парі, у Белфасті гра була набагато менш яскравою і завершилась мінімальною перемогою гостей. Єдиний гол на 56-ій хвилині забив Рікардо Родрігес, який реалізував пенальті - 0:1 на користь збірної Швейцарії.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться в неділю, 12 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 10-11 листопада відбудуться перші матчі у парах Швеція - Італія і Данія - Ірландія.