Adidas представив офіційний м'яч ЧС-2018 (відео)
19:19, 09 листопада 2017Футбол
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М'яч отримав назву Telstar 18.
Представлений офіційний м'яч чемпіонату світу-2018 з футболу / instagram.com/adidasfootball/
У Москві презентовано офіційний м'яч Чемпіонату світу з футболу 2018 року, повідомляється в офіційному YouTube каналі виробника м'ячів Adidas.
М'яч отримав назву Telstar 18.
У презентації взяли участь головний тренер мадридського «Реала» Зінедін Зідан, колишній півзахисник команди Хабі Алонсо, нападник «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі і футбольний фристайлер Арно Гарньє.
Мессі зазначив, що йому сподобався дизайн м'яча.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.
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