Adidas представив офіційний м'яч ЧС-2018 (відео)

У Москві презентовано офіційний м'яч Чемпіонату світу з футболу 2018 року, повідомляється в офіційному YouTube каналі виробника м'ячів Adidas.

М'яч отримав назву Telstar 18.

У презентації взяли участь головний тренер мадридського «Реала» Зінедін Зідан, колишній півзахисник команди Хабі Алонсо, нападник «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі і футбольний фристайлер Арно Гарньє.

Мессі зазначив, що йому сподобався дизайн м'яча.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.