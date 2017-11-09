Шевченко напередодні матчу Україна-Словаччина: Раді повернутися до Львова та очікуємо на палку і безпечну підтримку

Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко взяв участь у передматчевій прес-конференції напередодні товариського матчу із командою Словаччини, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Після дворічної паузи, пов’язаної з дискваліфікацією «Арени Львів», національна збірна приїхала до міста Лева, де вболівальники влаштували футболістам та тренерському штабу гідну підтримку. Очікує збірна такого ж мирного прийому і на самій арені.

«Наша команда рада, що повернулася до Львова. Ми дякуємо вболівальникам за палку зустріч біля готелю, у цьому місті завжди приємно грати. Ті, хто не встигли отримати автограф чи зробити фото з футболістом, матиме змогу «впіймати» гравців на завтрашній ранковій прогулянці», - відзначив Шевченко.

Наставник «синьо-жовтих» також відзначив сильні якості майбутнього опонента, зробивши акцент на вихід підопічних Яна Козака в атаку.

«Словаччина – хороша команда. Ми переглядали декілька поєдинків і робили акцент на зустрічі з англійцями. Наш суперник має в складі хороших виконавців, тренер пропагує атакувальний, комбінаційний футбол. Звісно, півзахисник Марек Хамшик – один з лідерів збірної, який відіграє ключову роль для команди. Два центральних захисники також залишили хороше враження, вони добре починають атаку. Словаки вміло тримають м’яч та демонструють привабливий футбол: команда і її стиль гри заслуговують на повагу».

Головний тренер національної команди запевнив, що завтра за збірну дебютують одразу декілька виконавців.

Читайте такожШевченко взяв до Львова на товариський матч Україна - Словаччина 21 футболіста«Ми будемо випускати на поле тих, хто готовий, хтось з новачків гратиме зі старту. Наш тренерський штаб планує використати усі заміни. Мякушка ми викликали не тільки через те, що він вправно пробиває штрафні, адже в нас є група гравців, які добре виконують стандарти. У футболіста «Карпат» є ігрові якості, які змусили нас звернути на нього увагу. Якщо Сергій вийде на поле, можливо він зможе порадувати своїх уболівальників».

Олександра Караваєва, який також взяв участь у передматчевій прес-конференції, представники мас-медіа спитали про атмосферу в команді, мотивацію на спаринг та нововведення від Андрія Шевченка – посвяту в колектив піснею.

«Виклик до збірної – це честь та гордість для кожного. Запитайте юних футболістів – усі хочуть захищати кольори збірної. Мотивація завжди зашкалює, незважаючи від рівня гри. Атмосфера в збірній відмінна. Ми багато спілкуємось один з одним, що зближує нас. Посвята новачків – хороша ініціатива, усі переживають перед виконанням пісень, адже ми все-таки не професіональні співаки. Утім, це йде на користь адаптації, тому дякуємо тренерському штабу за таке нововведення».

Після прес-конференції національна збірна команда України провела тренування на полі «Арени Львів».

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Словаччина відбудеться 10 листопада на "Львів-Арені". Початок гри - о 20.00