"Маріуполь" відмовив "Динамо" в переграванні матчу

Віце-президент «Маріуполя» Андрій Санін заявив, що маріупольський клуб не згоден перегравати матч 7-го туру УПЛ з «Динамо».

Про це один з керівників "Маріуполя" повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Поштову скриньку клубу і нашу клубну телефонну лінію, після сьогоднішнього розгону хвилі чуток і домислів в Інтернеті, обривають звернення вболівальників ФК «Маріуполь» з проханнями - ні, вимог, ні в якому разі не йти на поводу у наших шановних партнерів з Києва, і не проводити перегравання футбольних матчів (в УПЛ, а також в молодіжній першості, - УНІАН).

Ну що ж, друзі, не переживайте – ми дорожимо нашим ім'ям і нашою репутацією, тому жодних перегравань не буде.

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І щоб зняти домисли і вільні трактування за поточним витком Маріупольгейта, якими зараз сповнений Інтернет, друзі, я викладаю офіційний запит вельмишановного особисто мною «Динамо» і нашу відповідь на нього. Інші коментарі будуть зайвими», – написав Санін.

Нагадаємо, що матч 7-го туру "Маріуполь" - "Динамо" не відбувся у серпні через неявку столичного клубу в приазовське місто. "Динамо" пояснило це відсутністю спеціальних гарантій безпеки.



